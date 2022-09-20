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    Ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико

    20 Сентября 2022, 08:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть острова с населением 3,3 миллиона человек была обесточена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

    Ураган «Фиона» вышел на пуэрториканский берег в воскресенье. Центр шторма обрушился на юго-западное побережье Пуэрто-Рико. По данным Национального центра ураганов, скорость ветра достигала 140 километров в час, преодолевая порог урагана категории 1.

    По сообщению местных властей, большая часть острова с населением 3,3 миллиона человек обесточена. Проливные дожди привели к мощным наводнениям и оползням.

    Ранее в воскресенье президент США Джо Байден утвердил объявление чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико. Это дает право Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать помощь при стихийных бедствиях и принимать чрезвычайные защитные меры.

    Ураган затронул и соседнюю Доминиканскую Республику. К вечеру воскресенья агентства по оказанию помощи начали эвакуацию жителей из районов повышенного риска на востоке страны. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.


    Фото: www.golosameriki.com
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