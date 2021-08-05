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    Упустил победу в стартовой схватке Олимпиады-2020 казахстанский борец-вольник

    5 Августа 2021, 09:39

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев, выступающий в категории до 125 кг, провел свой первый поединок на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Оппонентом Батырмурзаева по стартовой схватке стал Геннадий Чудинович из Германии. Казахстанец имел преимущество над соперником со счетом 10:2, но Чудиновичу удалось выполнить туше и добиться победы. В четвертьфинале он сразится с монголом Лхагвагерелом Мунхтуром.

    Ранее сегодня представительница женской борьбы Татьяна Ахметова уступила на старте турнира польке Роксане Марте Засиной.

    Напомним, что накануне казахстанский вольник Нурислам Санаев получил право побороться за бронзовую медаль в категории до 57 кг. Схватка состоится сегодня, соперником станет Георги Вангелов из Болгарии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада
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