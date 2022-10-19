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    Упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных намерены в РК

    19 Октября 2022, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько тяжелобольных осужденных после лечения возвращается в места лишения свободы, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2001-го по 2022 год освободились более 1400 человек (тяжелобольных), из них двое вернулись в места лишения свободы для отбытия наказания. Сам процент показывает о том, что в основном люди освобождаются в достаточно тяжелом, критическом состоянии», - сказал Марат Кожаев в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.

    Он также разъяснил, как проходит процесс освобождения таких лиц.

    «Тяжелобольные осужденные после освобождения передаются непосредственно близким родственникам или же работникам учреждения. В течение трех дней информация отправляется в органы здравоохранения по месту жительства, там они обязаны его взять на контроль», - пояснил Марат Кожаев.

    Как отметили представители ведомства, если у него нет родственников, то больного сопровождает медицинский работник и он располагается в стационаре лечебного учреждения.

    Ранее процесс освобождения тяжелобольных осужденных занимал более 45 суток. А по новым поправкам в законодательство предлагается освобождать таких лиц сразу же после вынесения соответствующего решения из зала суда.

    «Эта мера не используется к людям, которым назначено пожизненное наказание. То есть к людям, совершившим чрезвычайно общественно -опасные преступления, это не относится», - добавил Марат Кожаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пенитенциарная система Мажилис МВД РК
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