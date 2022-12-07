Упростить процедуру организации забастовок намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса в первом одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила на пленарном заседании Мажилиса Екатерина Смышляева, законопроектом предусмотрено усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.

«Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган», - сказала Екатерина Смышляева, представляя законопроект.

Кроме того, порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии.

«Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения. К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления. Оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии», - добавила депутат.

Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.



