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    Упростить процедуру организации забастовок намерены в Казахстане

    7 Декабря 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса в первом одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила на пленарном заседании Мажилиса Екатерина Смышляева, законопроектом предусмотрено усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.

    «Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган», - сказала Екатерина Смышляева, представляя законопроект.

    Кроме того, порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии.

    «Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения. К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления. Оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии», - добавила депутат.

    Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Общество
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