Упростить получение страховой выплаты при мелких ДТП планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О грядущих изменениях в сфере автострахования рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметили в Агентстве, в международной практике широко распространен упрощенный порядок урегулирования страхового случая, который более известен как Европротокол. На сегодняшний день Европротокол представлен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Россия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан. Европротокол в основе своей представляет упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое осуществляется без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда.
«На сегодняшний день на дорогах совершаются много незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП.
Для получения страховой выплаты участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую данный процесс занимает по времени почти два месяца. В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка, депутатами Мажилиса был поднят вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола», - рассказали в Агентстве.
Депутатами Мажилиса совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане.
Наряду с действующим порядком урегулирования страхового случая предполагается применение Европротокола при следующих условиях:
• ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;
• в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
• наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;
• отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;
• оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;
• страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП по одному страховому случаю.
Таким образом, данная процедура существенно сокращает срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавшими.
Уточняется, что оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.
«Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП», - отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.