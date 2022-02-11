Упростить получение страховой выплаты при мелких ДТП планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О грядущих изменениях в сфере автострахования рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Агентстве, в международной практике широко распространен упрощенный порядок урегулирования страхового случая, который более известен как Европротокол. На сегодняшний день Европротокол представлен в большинстве стран Европы и ряде стран СНГ, таких как Россия, Беларусь, Украина, Армения, Узбекистан. Европротокол в основе своей представляет упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое осуществляется без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда.

«На сегодняшний день на дорогах совершаются много незначительных ДТП без пострадавших и без ущерба имуществу лиц, не являющихся участниками ДТП.

Для получения страховой выплаты участники ДТП ожидают приезда сотрудников дорожной полиции, заполняют протоколы и ожидают решения суда. Зачастую данный процесс занимает по времени почти два месяца. В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка, депутатами Мажилиса был поднят вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола», - рассказали в Агентстве.

Депутатами Мажилиса совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане.

Наряду с действующим порядком урегулирования страхового случая предполагается применение Европротокола при следующих условиях:

• ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;

• в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);

• наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;

• отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;

• оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;

• страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП по одному страховому случаю.

Таким образом, данная процедура существенно сокращает срок оформления ДТП и получения страховой выплаты пострадавшими.

Уточняется, что оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.

«Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП», - отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.