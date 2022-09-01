Упрощение специального налогового режима поможет оснащению НИИ - Кунсулу Закарья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые приветствуют и всецело поддерживают Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и приложат все силы, знания и опыт для повышения качества образования, науки и здравоохранения во имя обеспечения благополучия общества. Об этом сказала генеральный директор национального холдинга «QazBioPharm» Кунсулу Закарья, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Кунсулу Закарья, Президент назвал медицину инвестиционно привлекательной отраслью, ввиду ее наукоемкости и широких возможностей коммерциализации научных разработок по созданию средств профилактики и лечения болезней человека и животных при наличии устойчивого спроса.

В Послании народу Глава государства подчеркнул необходимость внедрения механизмов снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки. «Ученые научных организаций холдинга с воодушевлением восприняли инициативы Президента РК по упрощению специального налогового режима, что позволит оснастить современным лабораторным оборудованием, а также значительно укрепить материально-техническое состояние НИИ», - сообщила директор национального холдинга.

В настоящее время, по ее словам, отмечается дефицит квалифицированных кадров во многих областях науки, при этом Казахстан по количеству ученых-исследователей, принимающих непосредственное участие в научных исследованиях, значительно отстает от большинства ведущих стран мира. К тому же, пандемия наглядно показала, что в стране недооценен труд ученых – вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, генетиков и других, обеспечивающих биологическую безопасность. Для научного сообщества важно, что Президент РК в своем Послании отмечает необходимость привлечения профессиональных кадров в сфере науки и здравоохранения.

Холдинг «QazBioPharm» создан с целью синергии научного потенциала в лице опытных кадров и ведущих ученых с передовым зарубежным образованием, чтобы противостоять новым глобальным биологическим вызовам и решить поставленные Главой государства задачи по обеспечению биологической безопасности, устойчивого развития, стимулирования развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтической науки и производства, направленной на снижение зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Фото: bilimdinews.kz











