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    Упразднение квоты АНК в Мажилисе: свое мнение выразил Ахмет Мурадов

    18 Марта 2022, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член АНК, руководитель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ахмет Мурадов прокомментировал, что даст упразднение квоты АНК в Мажилисе в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще в 2007 году было принято решение о том, что будет Ассамблея выбирать своих 9 человек, Конституцию изменили, закон приняли. Представительство этносов в Парламенте реализовалось», - рассказывает Ахмет Мурадов, комментируя Послание Президента от 16 марта 2022 года.

    Ахмет Мурадов также отметил, что Президент своим конституционным правом решил назначать в Сенат депутатов от Ассамблеи.

    «Ассамблея теперь будет определять алгоритм, как отбирать кандидатов для того, чтобы предложить на разрешение в Сенат. В Сенате будут пять депутатов. Вы знаете, я два созыва в Парламенте. Хватит даже одного, но хорошо действующего депутата, который будет говорить от имени Ассамблеи. Дело в том, что депутат от Ассамблеи - депутат от всех наших казахстанцев. Проблем много. Главное, что люди в поисках правды опираются на возможности депутатов», - рассказал корреспонденту член АНК, руководитель Ассоциации «Вайнах».

    Как отметил спикер, предложение Главы государства касательно создания Национального курултая является очень правильным решением, и структуры АНК должны быть вовлечены в эту работу.

    «Нам нужен достойный диалог со всеми казахстанцами. Мы, действительно, все казахстанцы - патриоты и ответственные, отвечаем за свою страну и должны ее беречь», - выразил мнение Ахмет Мурадов.

    Напомним , выступая с Посланием Глава государства заявил об упразднении квоты АНК в Мажилисе. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис АНК Послание Президента РК-2022
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