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    Управляющий МФЦА принял участие в панельной сессии в рамках БАФ

    29 Марта 2023, 08:19

    БОАО. КАЗИНФОРМ – В рамках Боаоского азиатского форума (БАФ) Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Ренат Бектуров принял участие в панельной сессии «Один пояс, Один путь: Совместное использование возможностей для развития», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Участники панельной сессии обсудили вопросы о том, какие меры следует принять странам для укрепления торгово-экономических связей, восстановления и развития экономик, а также продвижения цифровой трансформации. Затронута тема, касающаяся перехода к низкоуглеродной экономике.

    По словам Рената Бектурова, в рамках Форума прошла панельная сессия с участием экс-президента Всемирного банка (ВБ), а также членов правительств Монголии и Пакистана.

    Управляющий МФЦА сообщил, что в этом году исполняется 10 лет инициативе «Пояса и пути». В рамках этой инициативы реализованы ряд крупных инфраструктурных проектов в Казахстане. Когда 10 лет назад говорили о развитии экономических коридоров, то сегодня один из них, так называемый «Средний коридор», становится важным для Казахстана в контексте становления в качестве транзитного и торгового хаба.

    «Это диверсификация наших торговых направлений, и в целом, важно с точки зрения устойчивости», - отметил Ренат Бектуров.

    В юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) зарегистрировано около 2 тысяч компаний из более 70 стран мира.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана" Международная деятельность РК
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