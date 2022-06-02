Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Управляющего директора КазМунайГаза объявили в розыск за хищение имущества

    2 Июня 2022, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» Серді Ибулла Жұмағұлұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Он подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», - говорится в сообщении Агентства.

    При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении необходимо сообщить по телефонам доверия Агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 10.

    За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
    АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»
    Магзум Мирзагалиев встретился с руководством Управления по санкциям МИД Великобритании
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая