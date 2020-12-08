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    Управления госдоходов Алматы будут работать 17-18 декабря

    8 Декабря 2020, 17:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –В праздничный день 17 декабря и выходной день 18 декабря, районные управления Департамента государственных доходов будут работать, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В связи с ожидаемым значительным увеличением количества индивидуальных предпринимателей по продлению патента на 2021 год, и в целях своевременного продления срока действия патента, районные управления государственных доходов по городу Алматы (РУГД) и кассы банков, расположенные в зданиях РУГД, 17-18 декабря 2020 года будут осуществлять работу с 10:00 до 15:00 часов»,- сообщили в ДГД.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Минфин РК
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