Управления госдоходов Алматы будут работать 17-18 декабря

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –В праздничный день 17 декабря и выходной день 18 декабря, районные управления Департамента государственных доходов будут работать, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с ожидаемым значительным увеличением количества индивидуальных предпринимателей по продлению патента на 2021 год, и в целях своевременного продления срока действия патента, районные управления государственных доходов по городу Алматы (РУГД) и кассы банков, расположенные в зданиях РУГД, 17-18 декабря 2020 года будут осуществлять работу с 10:00 до 15:00 часов»,- сообщили в ДГД.