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    Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу

    31 Августа 2022 10:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области направил уведомление в управление сельского хозяйства и земельных отношений о наличии в действиях госоргана признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации антимонопольного ведомства, управление не обеспечило субъектам рынка равный доступ к удешевленному дизельному топливу. То есть, отдельным субъектам рынка предоставили льготы и поставили их в привилегированное положение относительно конкурентов.

    Согласно уведомлению, необходимо принять меры по устранению и недопущению признаков нарушения конкурентного законодательства, внести предложения по вопросу определения категорий операторов удешевленного дизельного топлива и обеспечить субъектам рынка равный доступ к мерам государственной поддержки.

    Срок исполнения уведомления составляет не более 30 календарных дней со дня получения. В противном случае департамент по защите и развитию конкуренции может назначить расследование.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Сельское хозяйство Топливо
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