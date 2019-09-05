Управление по вопросам цифровизации создается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создается управление по вопросам цифровизации. Об этом на заседании актива города по реализации Послания Главы государства сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача нового управления — полная автоматизация востребованных госуслуг до конца следующего года. Алматы — цифровая столица Казахстана. Сегодня в городе самый высокий в стране уровень цифровой грамотности (82,6%). Две трети ИТ-услуг страны производится в южной столице. В Алматы наряду со столицей тестируется новый формат высокоскоростной передачи данных — 5G.

«По моему поручению в акимате создается отдельное управление по вопросам цифровизации. Его задачи – обеспечить внедрение новых проектов умного города, завершить автоматизацию государственных услуг, создать условия для ежегодного опережающего роста ИТ-сектора в Алматы», — подчеркнул Б. Сагинтаев. На сегодня в Алматы уже автоматизировано 80% востребованных госуслуг. Задача нового управления цифровизации — завершить полную автоматизацию востребованных госуслуг до конца 2020 года.