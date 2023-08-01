Управление образования Астаны просит жителей сообщать о детях, не посещающих школу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане выявляют детей, не посещающих школу. Об этом сообщил руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью выявления детей, не посещающих школу без уважительных причин, совместно с участковыми инспекторами Департамента полиции города Астаны проводятся рейды в жилых массивах «Уркер», «Пригородный», «Тельмано», «Заречное», «Железнодорожный», «Коктал», «Интернациональный», «Мичурино», «Промышленный», «Юго-Восток». Уважаемые жители города, если вы заметили в домах и дворах, где вы проживаете, среди знакомых людей, несовершеннолетних детей, не посещающих школу, просим сообщать в Управление образования или участковым инспекторам полиции», – сказал К. Сенгазыев.

Спикер отметил, что целью Управления образования и всего общества является обеспечение всех детей средним образованием.

К. Сенгазывае также сообщил, что с 5 августа во всех районах столицы будут организовываться ярмарки для подготовки детей к школе. В частности, в районе Байконыр – в ТЦ «Аймактау», в районе Нура – у цирка, в районе Сарыарка – на улице Косшыгулулы, 14, в Алматинском районе – на проспекте Абылайхана, 20, в Есильском районе – в международном выставочном центре EXPO. Ярмарки пройдут в выходные дни.