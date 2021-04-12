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    Управление мусульман Узбекистана дало разъяснение по вакцинации во время месяца Рамазан

    12 Апреля 2021, 21:50

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Вакцинация против коронавируса COVID-19 не нарушает пост в священный для мусульман месяц Рамазан (Рамадан), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Соответствующее разъяснение разместило на своем сайте Управления мусульман Узбекистана.

    «Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня - воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца. Начало поста, определяемое по лунному календарю, в этом году приходится на 13 апреля. Согласно фетвам, вакцину от коронавируса можно получать даже во время поста, так как это не нарушает его», - сказано в заявлении совета улемов УМУ.

    В пресс-службе духовного управления пояснили, что прививка от коронавируса - это одна из подкожных и внутримышечных инъекций, которая не является питательным веществом.

    Напомним, в Узбекистане массовая вакцинация против коронавируса стартовала1 апреля. Охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан
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