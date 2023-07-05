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    Употребляющего синтетический наркотик пассажира авто сняли дорожные камеры в Шымкенте

    5 Июля 2023, 10:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина, находящийся на переднем сидении автомобиля Toyota Camry, вдыхал через нос порошкообразное вещество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Камеры наблюдения зафиксировали данный факт во время остановки авто на светофоре, когда мужчина, свернув банкноту в трубочку, вдыхал какое-то вещество.

    Дежурные ЦОУ сразу же передали информацию патрульным полицейским. Транспорт стражи порядка задержали по улице Назарбекова за 4 минуты.

    В ходе проверки в салоне авто обнаружен бумажный сверток с марихуаной и 2 полиэтиленовых пакета с мефедроном.

    Проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК.

    24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Шымкент
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