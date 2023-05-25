Упор на социальные проблемы: Жамбылская область отказалась от имиджевых проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жамбылская область отказалась от имиджевых проектов, сделав упор на социальные проблемы. Об этом сообщил глава региона Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отказались от имиджевых проектов и обратили основное внимание на социальные проблемы. Сегодня реализуются масштабные проекты, такие как реконструкция двух улиц на 1,1 млрд тенге, средний ремонт 118 улиц на 3,4 млрд тенге, восстановление всех ирригационных систем города на 3,5 млрд тенге, строительство водопровода в 7 массивах на 3,7 млрд тенге и разработка сметной документации на строительство двух железнодорожных переездов. Около 114 тысяч человек стоят в очереди на получение земельного участка в Таразе. А в очереди на получения жилья из госфонда числятся 21122 человека», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

По словам акима, для решения этой острой социальной проблемы в генеральный план города были внесены изменения. В частности, было принято решение о разделении города на два административных района, путем присоединения 14 населенных пунктов Жамбылского и Байзакского районов площадью 11755 га. Глава региона отметил, что уже началась подготовка необходимых документов.

«Все решения в данном направлении будут приниматься с учетом мнения местных жителей. В соответствии с концепцией Главы государства «Слышащее государство» в регионе проводится комплексная работа по укреплению обратной связи с населением. Утвержден график выезда акима области, заместителей акима области, ответственных работников аппарата акима области в районы и населенные пункты, подготовлен специальный алгоритм. Для качественного и своевременного рассмотрения обращений от граждан в областном акимате создана специальная рабочая группа. На акимов сельских округов возложены задачи по посещению каждого дома, рассмотрению их проблем и принятию соответствующих мер», - отметил Нуржан Нуржигитов.

С начала года акимами разных уровней проведено 610 встреч с населением, более 1 тысячи человек побывали на приеме, положительно были решены вопросы 314 человек. Кроме того, перед руководством местных исполнительных органов поставлена задача о решении проблемы одного жителя за месяц.



