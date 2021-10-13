Уполномоченный по правам человека в Казахстане получит неприкосновенность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека может стать неприкосновенной фигурой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мажилисе проходит презентация законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», в котором установлены принципы и гарантии независимости этой фигуры.

«Очень важно, что в законопроекте существует такая новелла, как обладание неприкосновенностью. Это важно для этой деятельности. То есть, Уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, приводу, привлечен к уголовной и административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру», - сообщила мажилисмен Ирина Унжакова в ходе презентации.

Спикер добавила, что в случае выявления нарушений в деятельности Уполномоченного, он может привлекаться к административной и иной ответственности, но по особому порядку.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщала, что у Уполномоченного появятся представители в регионах Казахстана.