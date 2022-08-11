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    • Уполномоченного по правам ребенка назначили в Карагандинской области

    11 Августа 2022 13:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области назначен уполномоченный по правам ребенка. Эту должность заняла Ирина Киселева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О новом назначении на своей странице в сети Facebook сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

    «В рамках Года детей, объявленного Главой государства, акиматом Карагандинской области введена должность уполномоченного по правам ребенка на общественных началах. На эту должность назначена Киселева Ирина Болеславовна. Основными задачами уполномоченного по правам ребенка является обеспечение гарантий прав и законных интересов детей во взаимодействии с государственными и общественными институтами», – написала Гульсум Кожахметова.

    Фото: facebook.com/Гульсум Кожахметова

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Назначения #Регионы
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