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    Уплотнительную застройку приостановили в пригороде Алматы

    21 Декабря 2022, 21:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе своего рабочего визита в Талгарский район поручил приостановить строительство ЖК «Нурия-3», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Глава региона посетил участок строительства 16-ти многоэтажных домов в селе Бесагаш. Застройщик ТОО «Time group construction» представил свое видение на площади 3 гектара. Здесь они планировали возвести 16 многоэтажных домов на 1008 квартир. При этом не учитывалось мнение жителей ближайших частных домов и соседнего ЖК. Выслушав доводы двух сторон, аким области поручил приостановить работу на данном участке», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Акиму района поручено в кратчайшие сроки провести общественные слушания Бесагашского сельского округа с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти взаимоприемлемое решение. По словам Марата Султангазиева, во главе угла должно стоять удовлетворение нужд населения.

    На сегодняшний день на участке идет работа по котловану и пока строительство не начато, принято решение приостановить дальнейшую работу. Кроме этого, на законность строительства будет проведена проверка на объекте «Hayat apartaments».



    Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Строительство
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