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    Упавшую в глубокий колодец лошадь спасли полицейские

    17 Июля 2023, 12:39

    КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Курчатова области Абай проведена операция по спасению домашнего животного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    На канал 102 ОП города Курчатова около 19:30 обратился местный житель. Мужчина, подробно объяснив обстоятельства, предупредил, что время на исходе. Увидев, что лошадь упала в глубокий колодец, наполненный водой, шесть полицейских, прибывших на помощь, вместе с владельцами скота приступили к спасательной операции. В результате лошадь была спасена и передана хозяину.

    Гражданин выразил благодарность за помощь стражам порядка.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Происшествия Спасение Абайская область
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