Упавшую в глубокий колодец лошадь спасли полицейские

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Курчатова области Абай проведена операция по спасению домашнего животного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На канал 102 ОП города Курчатова около 19:30 обратился местный житель. Мужчина, подробно объяснив обстоятельства, предупредил, что время на исходе. Увидев, что лошадь упала в глубокий колодец, наполненный водой, шесть полицейских, прибывших на помощь, вместе с владельцами скота приступили к спасательной операции. В результате лошадь была спасена и передана хозяину.

Гражданин выразил благодарность за помощь стражам порядка.