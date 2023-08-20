Упавшую с обрыва в Чарынском каньоне россиянку спасли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Упавшую с обрыва в Чарынском каньоне россиянку спасли сотрудники ДЧС в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

С 2 часов силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России, 1990 года рождения. Девушка скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 метров и не могла самостоятельно подняться.

Как выяснилось, она приехала 19 августа около 18 часов с друзьями из Алматы. Силами спасателей и техники ДЧС Алматинской области пострадавшая была спасена.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе.