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    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы

    21 Июля 2023, 22:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за сильного ветра упали несколько деревьев, а также произошло отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители города в социальных сетях сообщили, что в нескольких улицах упавшие деревья проверили автомобили.

    По данным ДЧС, по состоянию на 16:00 на линию «112» из-за сильного ветра от населения поступило шесть сообщений о падении деревьев.

    «Сведений о пострадавших не поступало. На места происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядных организаций и районного управления по ЧС», - проинформировали в пресс-службе ДЧС города.

    Также сообщается, что ранее проводилась рассылка штормового предупреждения от Казгидромета о грозе и сильном ветре с запада, 15 метров в секунду.

    Кроме того, объявлено штормовое предупреждение на 22 июля о сильной жаре до 35 градусов и высокой чрезвычайной опасности.

    Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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