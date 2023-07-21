Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за сильного ветра упали несколько деревьев, а также произошло отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города в социальных сетях сообщили, что в нескольких улицах упавшие деревья проверили автомобили.

По данным ДЧС, по состоянию на 16:00 на линию «112» из-за сильного ветра от населения поступило шесть сообщений о падении деревьев.

«Сведений о пострадавших не поступало. На места происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядных организаций и районного управления по ЧС», - проинформировали в пресс-службе ДЧС города.

Также сообщается, что ранее проводилась рассылка штормового предупреждения от Казгидромета о грозе и сильном ветре с запада, 15 метров в секунду.

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение на 22 июля о сильной жаре до 35 градусов и высокой чрезвычайной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии.