Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Травматический шок, множественные ушибы и переломы – с таким диагнозом в реанимационное отделение в Таразе доставили 15-летнего подростка. И только ювелирная работа врачей позволила сохранить ребенку жизнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, бригада скорой медицинской помощи доставила в областную многопрофильную детскую больницу Тараза 15-летнего подростка с тяжелыми травмами, полученными по причине падения с крыши 5-этажного дома.

Как произошло падение, неизвестно. Пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи диагностировали многочисленные ушибы, переломы, травматический шок. Отмечалось внутреннее кровотечение в брюшную полость.

«Врачи экстренно начали противошоковые мероприятия, - пояснили в ведомстве. - В полном объеме оказали инфузионно-трансфузионную терапию. После стабилизации состояния и гемодинамики под общим наркозом подростку провели оперативное лечение. Операция длилась несколько часов и одновременно проводилась на нескольких участках тела. Для восстановления правильной анатомии и лучшего сращения костей провели закрытую репозицию костных отломков лучевой и локтевой костей с внутренней фиксацией, а также левой бедренной кости. Врачи провели диагностическую лапароскопию, санацию и дренирование брюшной полости».

«Во время падения у подростка на лице был поврежден скулоорбитальный комплекс слева со смещением, - пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Иван Мойсюк. - Поэтому провели реконструктивно-восстановительную операцию скуловой кости слева, перелом зафиксировали титановыми мини-пластинами. А учитывая мелкооскольчатый перелом дна глазной орбиты, установили титановую сетку для поднятия глазного яблока».

«В результате слаженной работы бригады врачей-специалистов удалось относительно стабилизировать жизненно важные функции пациента. На данный момент состояние ребенка стабильное», - отметили в ведомстве.

В медицинском ведомстве напомнили, что детский травматизм и его предупреждение - серьезная проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще предоставлены сами себе, находятся на улице без присмотра взрослых.

«Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это не благоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Для этого необходимо устранять травмоопасные ситуации, а также систематически обучать детей основам профилактики травматизма», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.



