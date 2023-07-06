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    Упавшего с пика высотой 4236 метров туриста разыскивают в Туркестанской области

    6 Июля 2023, 13:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Сайрам-Угамского национального природного парка 3 июля группа из трех человек совершала восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря. При спуске с вершины у мужчины, 1967 года рождения, оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

    5 июля в связи с неблагоприятными погодными условиям не было возможности для проведения поисковых работ, как в пешем порядке, так и с привлечением авиатехники.

    С момента поступления сообщения приняты меры по организации штаба в кемпинге Каскасу из сотрудников департамента полиции, местных исполнительных органов и ДЧС Туркестанской области, Федерации альпинизма и спортивного туризма города Шымкента.

    Сегодня с 6:30 на поиски были направлены 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.

    Общее расстояние от созданного штаба до места происшествия составляет 15 километров. Поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.

    Дополнительно будут задействованы конные патрули из лесников Сайрам-Угамского национального парка.

    Спасатели обеспечены альпинистским снаряжением, спутниковыми телефонами, средствами радиосвязи и продовольствием на трое суток.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Видео МЧС ДЧС
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