Упавшего с пика высотой 4236 метров туриста разыскивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Сайрам-Угамского национального природного парка 3 июля группа из трех человек совершала восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря. При спуске с вершины у мужчины, 1967 года рождения, оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

5 июля в связи с неблагоприятными погодными условиям не было возможности для проведения поисковых работ, как в пешем порядке, так и с привлечением авиатехники.

С момента поступления сообщения приняты меры по организации штаба в кемпинге Каскасу из сотрудников департамента полиции, местных исполнительных органов и ДЧС Туркестанской области, Федерации альпинизма и спортивного туризма города Шымкента.

Сегодня с 6:30 на поиски были направлены 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.

Общее расстояние от созданного штаба до места происшествия составляет 15 километров. Поисковые работы затрудняются из-за крутого расположения горных ущелий и большого количества естественных препятствий.

Дополнительно будут задействованы конные патрули из лесников Сайрам-Угамского национального парка.

Спасатели обеспечены альпинистским снаряжением, спутниковыми телефонами, средствами радиосвязи и продовольствием на трое суток.