Упавшего с четвертого этажа мальчика спасли балхашские медики

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Центральную больницу города Балхаш был доставлен двухлетний ребенок, выпавший из окна 4-го этажа жилого дома. Мальчика доставили в приемное отделение Центральной больницы города. Маленького пациента экстренно прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, 2-х летний ребенок упал из окна 4-го этажа, облокотившись на москитную сетку. От падения маленький пациент получил множественные раны и переломы, тяжелое сотрясение головного мозга. Сразу же после осмотра было решено прооперировать малыша.

В течение четырех дней ребенок находился в реанимации, медики боролись за его жизнь. Благодаря оперативной и слаженной работе бригады врачей в составе травматолога Максата Нуртазина, анестезиолога Рысбека Рәшит и ассистента Зорига Сультимова операция прошла успешно.

«В течение всего периода наблюдение и уход за маленьким пациентом осуществляли врач -реаниматолог Ерболат Мухтар, а также санитары и медсестры отделения. К всеобщей радости ребенок быстро пошел на поправку и через 10 дней выписан из больницы», - сообщили в Центральной больнице Балхаша.

Врачи в очередной раз призывают родителей быть бдительными и не оставлять без присмотра маленьких детей.



