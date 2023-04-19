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    Упавшего с четвертого этажа мальчика спасли балхашские медики

    19 Апреля 2023, 20:20

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Центральную больницу города Балхаш был доставлен двухлетний ребенок, выпавший из окна 4-го этажа жилого дома. Мальчика доставили в приемное отделение Центральной больницы города. Маленького пациента экстренно прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, 2-х летний ребенок упал из окна 4-го этажа, облокотившись на москитную сетку. От падения маленький пациент получил множественные раны и переломы, тяжелое сотрясение головного мозга. Сразу же после осмотра было решено прооперировать малыша.

    В течение четырех дней ребенок находился в реанимации, медики боролись за его жизнь. Благодаря оперативной и слаженной работе бригады врачей в составе травматолога Максата Нуртазина, анестезиолога Рысбека Рәшит и ассистента Зорига Сультимова операция прошла успешно.

    «В течение всего периода наблюдение и уход за маленьким пациентом осуществляли врач -реаниматолог Ерболат Мухтар, а также санитары и медсестры отделения. К всеобщей радости ребенок быстро пошел на поправку и через 10 дней выписан из больницы», - сообщили в Центральной больнице Балхаша.

    Врачи в очередной раз призывают родителей быть бдительными и не оставлять без присмотра маленьких детей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Здравоохранение Дети
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