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    Упавшего с 8-го этажа парня спасли в Алматы

    15 Мая 2023, 17:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Центральной городской клинической больницы спасли жизнь 19-летнему парню, выпавшего с 8 этажа в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения города, парня доставили в приемный покой ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии. Пациента экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество переломов, что вызвало травматический шок первой-второй степени.

    Благодаря слаженной работе врачей реанимационного отделения, мужчину вывели из состояния травматического шока. Через два дня после стабилизации состояния врачами было принято решение о проведении операции.

    «Операции были проведены в два этапа. Первая: открытая репозиция перелома костей таза, остеосинтез пластиной и винтами. После стабилизации состояния было решено проводить вторую операцию - открытую репозицию переломов костей таза. Она предполагает обнаружение концов костных тканей в области перелома, после чего кости фиксируются в нужном положении при помощи металлоконструкции», – сообщил заведующий отделением ортопедии Центральной городской клинической больницы Канат Тауекелов.

    Операция выполнена с использованием высоких технологий и считается одной из сложнейших. Такие операции проводятся только в пакете ОСМС.

    «В ходе лечения пациента мы решили основную задачу – сохранить жизнь. И более социальную: восстановить функцию конечностей, чтобы пострадавший не остался инвалидом. Его удалось не только спасти, но еще и поставить на ноги», - добавил Канат Тауекелов.

    Пациент уже на второй день встал на ноги. Он прошел курс реабилитации и восстановления. Сейчас он уже находится дома.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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