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    Упавшее дерево перекрыло движение по улице в Петропавловске

    3 Июля 2023, 12:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Токсан би, рухнуло дерево на проезжую часть. Горожане в социальных сетях пишут, что ранее обращались с просьбой вовремя его убрать как потенциально опасное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Упавшее дерево парализовало движение по улице Токсан би, в границах улиц Интернациональная-Абая.

    В городском акимате сообщили, что службы приступили к распилу и вывозу дерева.

    «Прошел конкурс на разработку дендрологического плана Петропавловска. Объявлен потенциальный победитель закупки. В дендрологическом плане будет указана детальная информация о зеленых насаждениях города. Его составление ускорит работу по благоустройству территории и позволит правильно распределить порядок проведения всех работ», - добавили в горакимате.

    Ранее сообщалось, что на разработку дендрологического плана Петропавловска выделили более 124 млн тенге. Согласно информации с сайта госзакупок, победителем конкурса признано ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана» (город Щучинск).

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги
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