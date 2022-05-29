Уносимого сильным течением мужчину на бревне спасли на Иртыше

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Плывшего по Иртышу на бревне мужчину начало уносить сильным течением в сторону нового подвесного моста. Сообщение об угрозе утопления поступило 28 мая вечером на канал 102, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram пресс-службы ДЧС ВКО.

Экипаж автопатруля ПА Барыс-2 старший лейтенант полиции Мусинов И.Е. и лейтенант полиции Серикканов Д.С. заметили плывущего мужчину на бревне и передали информацию через радиостанцию в эфир.

Сотрудники экипажа автопатруля ПА «Барыс-34» - лейтенанты полиции Иданов М.М. и Алтынкан Б.Б., услышав сообщение, незамедлительно направились в сторону новой набережной. Установив зрительный контакт с утопающим, сотрудники полиции начали комплекс действий по спасению.

Лейтенант Иданов, отстегнул пояс с пистолетом и спецсредствами, в форменном обмундировании прыгнул в воду. В это время лейтенант Алтынкан, достав спасательный круг из служебного автомобиля, подстраховал своего напарника. Благодаря слаженным действиям экипажа ПА «Барыс-34», мужчину удалось спасти.

На берегу ему оказали первую медицинская помощь и затем передали врачам.