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    Университеты Казахстана и Португалии договорились о сотрудничестве в области туризма

    19 Декабря 2020, 23:21

    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - При содействии Посольства Казахстана в Португалии в онлайн-режиме был подписан Меморандум о сотрудничестве между Международным университетом туризма и гостеприимства (город Туркестан, Казахстан) и Университетом Алгарве (город Фару, Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    В ходе церемонии подписания с приветственным словом выступила председатель правления - ректор Международного университета туризма и гостеприимства Майнюра Мурзамадиева.

    С португальской стороны в мероприятии приняли участие вице-ректор по науке и интернализации Университета Алгарве Александра Теодосио и директор Высшей школы менеджмента, туризма и гостеприимства Университета Алгарве Александра Гонсалвиш.

    В ходе состоявшейся беседы стороны выразили заинтересованность в обмене опытом в области развития туризма и продвижения национального туристского продукта. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки кадров для отрасли и внедрению современных методов управления в области туризма, отмечена заинтересованность в развитии академических связей и совместных учебных программ.

    Документ предусматривает обмен студентами, профессорско-преподавательским составом с целью обучения, осуществления исследований и обмена опытом, а также проведение совместных конференций, семинаров в области развития индустрии туризма и гостеприимства. Подписание меморандума о сотрудничестве между двумя вузами послужит дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

    В церемонии подписания меморандума также принял участие посол Казахстана в Португалии Даулет Батрашев.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Туркестанская область Вузы Туризм Евросоюз Общество
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