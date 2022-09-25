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    Университет в Страсбурге зимой ограничит свою работу ради экономии энергии

    25 Сентября 2022, 16:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С целью экономии энергии Страсбургский университет (Франция) объявил, что зимние каникулы будут продлены на одну неделю, а учеба в следующем после новогоднего перерыва семестре будет проходить в онлайн-режиме, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данная мера принята руководством университета в связи с призывом правительства Франции об экономии энергии в связи с ростом цен на энергоносители.

    5 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французам с призывом сократить потребление электроэнергии на 10%. В день начала Европейской недели устойчивого развития, 19 сентября, президент Страсбургского университета Мишель Денекен сообщил в обращении к студентам о продлении на неделю рождественских каникул и переходе на дистанционное обучение в течение недели в феврале.

    Как передают местные газеты , таким образом, здания учебного заведения Франции будет закрыто для примерно 57 тысяч студентов. В интервью президент университета указывает, что «экологические жесты очень востребованы нашими студентами».

    Кроме того, руководство университета планирует ограничить температуру в помещениях в отопительный период до 19 градусов тепла. При этом отопление осенью будет включено «как можно позже».

    Университет также рекомендует преподавателям и сотрудникам, уходя, выключать все офисное оборудование (освещение, экранные заставки, сканеры, копировальные аппараты, принтеры, компьютеры и т.д.). Использование дополнительных обогревателей в университете, запрещено.

    В прошлом году сумма затрат ВУЗа на энергию составила 10 млн евро. Из них 5 млн евро пошло на оплату электроэнергии, 2 млн - на газ и 3 млн евро - на сетевое отопление. С октября университет начнет отслеживать результат «экологических мер» по экономии энергии. И первые итоги «плана экономии» можно будет подвести в январе 2023 года.

    Фото: wikipedia.org

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Франция Мировые новости
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