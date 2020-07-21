Университет Оксфорда и КазНУ вместе на пути к добродетельному миру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КазНУ им. аль-Фараби совместно с Посольством РК в Великобритании и Оксфордским университетом провели международный научный симпозиум «Аль-Фараби: его жизнь и наследие», посвященный 1150-летию великого ученого человечества. В мероприятии, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие известные ученые и фарабиеведы США, Германии, Великобритании, Казахстана и других стран мира, передает МИА «Казинформ».

Гениальное наследие великого мыслителя Аль-Фараби, ставшее связующим духовным мостом между Западом и Востоком, приобретает все большую актуальность в наши дни. В рамках празднования 1150-летия Аль-Фараби , наследие великого мыслителя вновь послужило для ученых разных стран и континентов виртуальной диалоговой площадкой.

Как отметил в приветственном слове главный организатор симпозиума, Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов, обращение к духовному наследию Аль-Фараби сегодня имеет огромное значение в современном мире, особенно в условиях пандемии и глубинных изменений в глобальной экономике и политике. Учение Аль-Фараби несет идеи объединения и сотрудничества для достижения добродетельного и совершенного общества, которые особенно актуальны сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами и вызовами.

Ключевым спикером на симпозиуме выступил ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов. Он отметил, что современные университеты должны стать проводниками важной идеи Аль-Фараби о том, что получение знаний является лишь частью системы образования, ядром которой должно стать духовно-нравственное воспитание личности. В этой связи, КазНУ как Глобальный хаб ООН разработал и внедрил модель университета нового поколения – «Университет 4.0». Его главной миссией является подготовка высококвалифицированных специалистов как граждан страны и мира, ответственных не только за свою личную судьбу, но и за будущее всего человечества. Представленная в штаб-квартире ООН и рекомендованная для широкого распространения эта модель реализуется сегодня на международном уровне совместно с Альянсом цивилизаций ООН и центрами Аль-Фараби, созданными в 12 ведущих университетах мира.

Директор центра исламских исследований Оксфордского университета Фархан Низами в своем выступлении подчеркнул актуальность интеллектуального наследия Аль-Фараби для современного мира. Работая в «золотой век ислама» над изучением различных научных областей, великий ученый оставил богатое творческое наследие, которое является большим достоянием всего человечества. «Мы гордимся сотрудничеством с КазНУ, носящего имя Аль-Фараби. Нам вместе еще предстоит многое исследовать, чтобы вооружиться учением великого мыслителя. Надеюсь, что симпозиум найдет свое продолжение в укреплении академических и научных отношений с Казахстаном в целом», - сказал доктор Фархан Низами.

Обсуждение учения Аль-Фараби о добродетельном обществе было продолжено профессором Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана Питером Адамсоном. Профессор Кембриджского университета Фериэль Бухафа выступила с анализом онтологии добра и зла в философии великого ученого. Этнограф и специалист по теории арабской музыки, профессор Уэслианского университета (США) Саида Даукеева рассказала о важной роли, которую сыграл Аль-Фараби в развитии музыки, его исследованиях и научных трудах в этом направлении.

Как отметили участники онлайн-симпозиума, проведение подобных мероприятий способствует не только пропаганде наследия великого Аль-Фараби, но и прокладывает путь к построению добродетельного мира.