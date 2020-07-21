Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Университет Оксфорда и КазНУ вместе на пути к добродетельному миру

    21 Июля 2020, 14:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КазНУ им. аль-Фараби совместно с Посольством РК в Великобритании и Оксфордским университетом провели международный научный симпозиум «Аль-Фараби: его жизнь и наследие», посвященный 1150-летию великого ученого человечества. В мероприятии, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие известные ученые и фарабиеведы США, Германии, Великобритании, Казахстана и других стран мира, передает МИА «Казинформ».

    Гениальное наследие великого мыслителя Аль-Фараби, ставшее связующим духовным мостом между Западом и Востоком, приобретает все большую актуальность в наши дни. В рамках празднования 1150-летия Аль-Фараби , наследие великого мыслителя вновь послужило для ученых разных стран и континентов виртуальной диалоговой площадкой.

    Как отметил в приветственном слове главный организатор симпозиума, Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов, обращение к духовному наследию Аль-Фараби сегодня имеет огромное значение в современном мире, особенно в условиях пандемии и глубинных изменений в глобальной экономике и политике. Учение Аль-Фараби несет идеи объединения и сотрудничества для достижения добродетельного и совершенного общества, которые особенно актуальны сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами и вызовами.

    Ключевым спикером на симпозиуме выступил ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов. Он отметил, что современные университеты должны стать проводниками важной идеи Аль-Фараби о том, что получение знаний является лишь частью системы образования, ядром которой должно стать духовно-нравственное воспитание личности. В этой связи, КазНУ как Глобальный хаб ООН разработал и внедрил модель университета нового поколения – «Университет 4.0». Его главной миссией является подготовка высококвалифицированных специалистов как граждан страны и мира, ответственных не только за свою личную судьбу, но и за будущее всего человечества. Представленная в штаб-квартире ООН и рекомендованная для широкого распространения эта модель реализуется сегодня на международном уровне совместно с Альянсом цивилизаций ООН и центрами Аль-Фараби, созданными в 12 ведущих университетах мира.

    Директор центра исламских исследований Оксфордского университета Фархан Низами в своем выступлении подчеркнул актуальность интеллектуального наследия Аль-Фараби для современного мира. Работая в «золотой век ислама» над изучением различных научных областей, великий ученый оставил богатое творческое наследие, которое является большим достоянием всего человечества. «Мы гордимся сотрудничеством с КазНУ, носящего имя Аль-Фараби. Нам вместе еще предстоит многое исследовать, чтобы вооружиться учением великого мыслителя. Надеюсь, что симпозиум найдет свое продолжение в укреплении академических и научных отношений с Казахстаном в целом», - сказал доктор Фархан Низами.

    Обсуждение учения Аль-Фараби о добродетельном обществе было продолжено профессором Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана Питером Адамсоном. Профессор Кембриджского университета Фериэль Бухафа выступила с анализом онтологии добра и зла в философии великого ученого. Этнограф и специалист по теории арабской музыки, профессор Уэслианского университета (США) Саида Даукеева рассказала о важной роли, которую сыграл Аль-Фараби в развитии музыки, его исследованиях и научных трудах в этом направлении.

    Как отметили участники онлайн-симпозиума, проведение подобных мероприятий способствует не только пропаганде наследия великого Аль-Фараби, но и прокладывает путь к построению добродетельного мира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    Десять грантов на обучение выделит карагандинский университет студентам из области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    5 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане