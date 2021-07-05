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    Университет искусственного интеллекта планируют создать в Алматы

    5 Июля 2021, 21:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют построить университет искусственного интеллекта на уровне Назарбаев Университета. Таким планом поделился Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане нужно создавать медицинский, фармацевтический хаб. Надо не только для себя выпускать, но и соседей обеспечивать лекарственными препаратами. Сейчас на первый план выходит искусственный интеллект. Я договариваюсь, и планируем открыть университет искусственного интеллекта в Алматы. Он будет создан. Университет будет такого же уровня, как и Назарбаев Университет», - отметил Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе документального фильма «Қолтаңба» на телеканале Qazaqstan.

    Елбасы также подчеркнул будущий потенциал сельского хозяйства. По словам Нурсултана Назарбаева, молодежь должна стать профессионалом своего дела, несмотря на то, какую бы профессию не осваивало сегодняшнее поколение.

    Ранее в ходе интервью Елбасы сообщил, что численность населения столицы Нур-Султана не будет ограничена.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Вузы Видео Первый Президент - Елбасы
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