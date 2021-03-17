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    Университет для пенсионеров открыли в Костанае

    17 Марта 2021, 12:26

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В Костанае при Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынова открыт университет для пенсионеров. Подробнее о нем корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал координатор проекта «Серебряный университет», директор института дистанционного обучения и дополнительного образования КРУ им. А. Байтурсынова Азамат Жикеев.

    В КРУ запущен проект «Серебренный университет» или университет третьего возраста. Это, как рассказал А. Жикеев, инновационная форма социального обслуживания, которая предусматривает обучение граждан пожилого возраста с целью из активизации и самореализации.

    «При запуске проекта мы определили 18 основных направлений. Это компьютерная грамотность, где мы будем обучать пенсионеров работать и пользоваться социальными сетями. Есть юридическое, экономическое, ветеринарное, экологическое, агрономическое, психологическое направления, также это языковые курсы, философское направление, медиаграмотность и другие, – отметил координатор проекта - Обучение будет проходить в стенах университета, курсы будут проводить преподаватели вуза. Занятия уже стартовали 15 числа».

    Посещать занятия смогут все пенсионеры, изъявившие желание. Самому пожилому из них – 80 лет.

    «У нас сейчас поступает очень много заявок от пенсионеров. Если на начало проекта желающих обучаться было всего около 30 человек, то на сегодня это уже более 160 человек», - добавил А.Жикеев.

    Обучение, как отметил А.Жикеев, будет проводиться потоками. Первый поток, который сейчас уже обучается, знания будут получать до начала дачного сезона. Второй поток планируют набрать в середине октября.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы Общество
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