Университет Цюриха и КазНУ имени аль-Фараби готовы к установлению прямого сотрудничества

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Швейцарии Алибек Бакаев и Президент одного из ведущих швейцарских вузов - Университета Цюриха профессор Михаэль Шэпманн договорились о налаживании прямого сотрудничества между КазНУ имени аль-Фараби и «Университетом Цюриха» путем подписания меморандума о сотрудничестве между двумя вузами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Это открывает возможность сотрудничества в области науки, обмену студентами и профессорско-преподавательским составом, а также проведению совместных мероприятий.

Наряду с этим, была достигнута договоренность о проведении совместно с Университетом Цюриха международной лекции, посвященной вкладу великого тюркского мыслителя Абу-Насыра аль-Фараби в науку и культуру Европы в рамках 1150-летнего юбилея философа с участием ректоров двух вузов.

Посол отметил, что недавним решением Секретариата Болонского процесса дипломы вузов Казахстана будут официально признаваться в Европе. «И это хороший повод для налаживания партнерства между двумя ведущими университетами», - считает он.

В свою очередь, М. Шэпманн подчеркнул, что Университет Цюриха приветствует налаживание сотрудничества с ведущим вузом Казахстана.

Университет Цюриха занимает в самом престижном международном рейтинге QS World Universities Rating 69-ую позицию и входит в топ 100 университетов мира. КазНУ имени аль-Фараби недавно вошел в топ 200 этого рейтинга, заняв 165-ую позицию.

Эта встреча заложила хорошую основу к расширению сотрудничества между крупными казахстанскими и швейцарскими вузами.