Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Университет Аризоны не будет вмешиваться в воспитательную работу СКУ им. Козыбаева

    8 Апреля 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель ректора Университета Аризоны Лизл Фолкс прибыла с официальным визитом в Казахстан. Представитель американского вуза встретилась с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым. Стороны обсудили детали сотрудничества Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Ералы Тугжанов поручил Министерству образования и науки провести первый набор студентов в филиал Университета Аризоны в СКО в сентябре этого года.

    Замдиректора Университета Аризоны Лизл Фолкс заявила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам, и развитие научного потенциала казахстанского университета. При этом она отметила, что воспитательная работа со студентами - зона ответственности казахстанской стороны.

    «Мы хорошо знакомы с особенностями Казахстана и университета им. М. Козыбаева. В первую очередь, мы придаем большое значение и уважаем культуру наших партнеров, и самое главное, мы бережно относимся к их традиционным ценностям. В связи с этим стоит отметить, что наше сотрудничество будет проходить в рамках разработки образовательных программ и академической работы. И мы отвечаем только за образовательный компонент. Об этом мы неоднократно договаривались во время переговоров. В университете хорошо налажена воспитательная работа, и воспитательная часть будет на личном контроле ректора. Поэтому мы считаем, что нет необходимости вмешиваться в воспитательную работу и вносить в нее изменения. Мы сотрудничаем с 11 государствами по всему миру. Среди них Перу, Индонезия и другие страны. То есть у нас есть большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Однако в этом регионе первым нашим партнером станет Казахстан. Это для нас очень интересный и новый опыт. И у нас есть чему поучиться», - сказала Лизл Фолкс.

    Отметим, что благодаря сотрудничеству казахстанским студентам будет предоставлена возможность получения двойного диплома – казахстанского вуза и Университета Аризоны.

    Также будут активно развиваться программы академической мобильности. Это позволит проводить передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил переформатировать казахстанскую систему высшего образования под запросы экономики путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.

    Американский вуз является общественным научно-исследовательским университетом, имеющим 136-летнюю историю. На сегодня высшее учебное заведение сотрудничает с 11 странами в области образования. Кроме того, вуз занимает 101-150 позицию в Шанхайском рейтинге (ARWU), 124 место в Times Higher Education.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Северо-Казахстанская область Образование Вузы США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Камыш горит на болотах в СКО
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай