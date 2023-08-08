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    Универсиада-2023: сколько медалей завоевали казахстанцы

    8 Августа 2023, 11:39

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Чэнду (Китай) был разыгран последний медальный комплект летней Универсиады-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам студенческих игр первое место в медальном зачете занял Китай, у хозяев Универсиады 178 медалей (103 золотых, 40 серебряных и 35 бронзовых). Вторая строчка у Японии — 93 (21-29-43), третья позиция досталась Южной Корее — 58 (17-18-23). Сборная Казахстана заняла 20-е место с 20 медалями — два «золота», семь серебряных и 11 бронзовых. Обладателями «золота» в сборной Казахстана стали гимнаст Милад Карими и таеквондистка Рита Бакишева. «Серебро» взяли Карими, его коллега-гимнаст Нариман Курбанов, лучница Диана Турсынбек, гимнастка Эльжана Таниева (дважды), мужская сборная по стрельбе с 50 метров из винтовки (Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин) и индивидуальный стрелок Никита Чирюкин. «Бронза» досталась все тем же Карими и Таниевой, мужским сборным по таэквондо (Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан, Бексултан Мусахан и Шамсат Дуйсенов), по стрельбе из винтовки с 10 метров (Малиновский, Сатпаев, Шахторин), по фехтованию на саблях (Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян), дзюдоистам Бекарысу Садуакасу, Сунгату Жубаткану и Аскару Наркулову, пловцу Адильбеку Мусину, а также ушуистам Бексултану Каскенову и Айгерим Торехановой.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Спорт Китай Универсиада
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