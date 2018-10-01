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Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске

12 Октября 2018 16:09 109
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Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открылся первый универсальный теннисный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, на церемонии открытия присутствовали глава региона Кумар Аксакалов и президент Федерации тенниса РК Булат Утемуратов.

Центр включает в себя 7 теннисных кортов, четыре из них - крытые. Здесь будут культивироваться настольный теннис и игровые виды спорта. Два крытых корта трансформируются в универсальную спортивную площадку для баскетбола и волейбола. Зрительная трибуна вмещает 1200 человек. В теннисном комплексе можно проводить соревнования республиканского и международного уровня.

Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 

Кумар Аксакалов отметил, что обеспечение населения спортивным сооружением международного класса будет способствовать активному вовлечению североказахстанцев в занятия спортом.

Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 

«Новый спортивный комплекс станет еще одним украшением нашего города, местом досуга и укрепления здорового образа жизни для наших земляков. Мы надеемся, что из этих стен в будущем выйдет целая плеяда звезд большого тенниса», - сказал аким СКО.

Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 

Спортивный объект площадью свыше 7 тысяч квадратных метров был построен по программе государственно-частного партнерства. По информации управления физической культуры и спорта, общая стоимость проекта составила 2,6 миллиардов тенге.

Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 

После ввода в эксплуатацию универсального теннисного центра количество кортов в регионе составило15 единиц. В СКО систематически физической культурой и спортом занимается 172 453 человек, что составляет 30,8 % от общего числа жителей.


Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 
Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 
Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 
Универсальный теннисный центр открыли в Петропавловске 

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Ключевые слова: Спорт, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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