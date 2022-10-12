Универсальное детское пособие до 18 лет предлагают ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы в сфере детства и неразрывно связанного с ним материнства подняла депутат Мажилиса Айжан Скакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы в сфере детства и неразрывно связанного с ним материнства лежат вне фокуса центральных уполномоченных государственных органов. Да, мы видим все ту же социальную помощь, часто недостаточную, в режиме все того же собеса. Но принципиально новое видение и концепцию развития материнства и детства, основанную на идеологии инвестиций в человеческий капитал, мы не видим! Нет ответа и предложений на проблему детской бедности», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что ранее фракция «Народной партии Казахстана» неоднократно привлекала внимание Правительства к этой главной страновой проблеме и угрозе будущему.

«Но реального решения в виде Национальной стратегии или программы искоренения детской бедности нет! Между тем, цифры остаются пугающими – фактически, по-прежнему, миллион казахстанских детей пребывают в бедности! Это каждый шестой ребенок в стране. Это сухие цифры ЮНИСЕФ, так и не оспоренные государственными органами. Но за сухими цифрами стоит миллион жизней маленьких казахстанцев!» - подчеркнула Айжан Скакова.

Мажилисмен продолжила, что поддержанные обществом изменения в Конституцию предусматривают, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, и другие природные ресурсы принадлежат народу.

«Это означает, что национальный доход от этих природных богатств должен справедливо распределяться всем слоям общества, и в первую очередь наиболее уязвимой ее части, которая является будущим нашего общества – детям. Поддержка в виде выплаты пособий важна по умолчанию, она обеспечивает базовые потребности и является не единственной и не вполне достаточной мерой социальной защиты детства. Как предусматривает современный международный опыт – развитие будущего нашей страны, детей - это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал», - отметила Айжан Скакова.

Вместе с тем она добавила, что по инициативе Президента в Год детей дан старт принципиально новой программе «Национальный фонд – детям». Предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

«Но к сожалению, у Правительства пока нет стратегического видения и новых подходов для реализации такого рода проектов по коренному улучшению социального положения детей. Между тем, снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития в виде спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков, препятствуют полноценному развитию всех детей страны – из многодетных, неполных и полных семей», - сказала Айжан Скакова.

Она также заявила, что в стране была запущена абсолютно необходимая детям программа для развития ArtSport. Однако возникли существенные проблемы с ее реализацией.

«В этом направлении логичным представляется принять Национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства». Благополучателями этого проекта должны стать все без исключения дети и семьи с детьми страны. Именно этот подход отвечает потребностям казахстанцев и способствует устойчивому развитию страны», - резюмировала депутат.

В связи с этим депутаты Народной партии Казахстана предлагают:

- Объявить национальным приоритетом развитие материнства и детства. Принять соответствующий национальный проект «Инвестиции в развитие материнства и детства»;

- Первым этапом этого проекта должна стать национальная программа по искоренению детской бедности;

- Продлить оплачиваемый период ухода за ребенком до 3 лет;

- Ввести универсальное детское пособие до 18 лет, как безусловную поддержку всех детей;

- Разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;

- Доработать программу финансирования детских спортивных секций ArtSport и принять меры по скорейшему восстановлению.