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    Уникальный тренажер помогает встать на ноги жамбылским детям с особенностями развития

    16 Декабря 2020, 11:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр для детей с особенностями развития появился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, открытие состоялось в ходе форума «Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ» с участием Первого Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева. Во время этого форума в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» в стране открылось восемь реабилитационных центров для детей с особенностями развития, в том числе и в Жамбылской области.

    В Таразе центр открыт на базе областной многопрофильной детской больницы. Красную ленту перерезали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и 13-летний Даниил Зонов, который получает здесь лечение. Глава региона осмотрел все кабинеты и дал высокую оценку работе центра, в котором сейчас реабилитацию проходят 57 детей.

    «Мы охватываем три направления: медицинская реабилитация, педагогическая и социальная. С пациентами работают логопед, дефектолог, эрготерапевт, трудотерапевт. Дети занимаются лечебной физической культурой, проходят гидрокинезотерапию, механотерапию, им делают массаж», - рассказал главный врач областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов.

    В центре имеется швейцарский тренажер «Lokomat», который учит двигать ногами.

    «В Казахстане такой тренажер есть лишь в нескольких больницах. Специально из России приезжал специалист и обучал наших врачей работать с этой роботизированной системой», - отметил Азат Сатжанов.

    В детской больнице подготовлено 120 коек для детей, проживающих в районах.

    «Центр принимает детей до 18 лет. Реабилитацию могут проходить и новорожденные. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Какое лечение он будет получать, решает мультидисциплинарная команда, куда вошли узкие специалисты», - отметил он.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат День Независимости
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