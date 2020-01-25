Уникальный танковый тренажёр разработали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде изготовили уникальный тренажёр для подготовки механиков-водителей танка Т-72. Его разработали и воплотили в металле сотрудники военной кафедры Карагандинского государственного технического университета, передает МИА «Казинформ».

Курсанты смогут отрабатывать навыки эксплуатации боевой машины.

«Для наглядности место механика-водителя представлено в разрезе. С помощью тренажёра отрабатываются подготовка и запуск двигателя различными способами, элементы вождения, а также преодоление искусственных и естественных препятствий без расхода моторесурсов. Кроме того, тренажёр позволяет курсанту быстро привыкнуть к расположению приборов в настоящем танке», - рассказал заместитель начальника военной кафедры полковник запаса Аскар Сатылханов.

Т-72 состоит на вооружении казахстанской армии. В тренажёре физические размеры места механика-водителя аналогичны параметрам боевой машины.

«Нами были разработаны и реализованы схемы размещения органов управления, вспомогательных механизмов, приборов. Дополнительным преимуществом этого тренажёра является его мобильность, то есть его можно перемещать с места на место», - отметил старший инженер военной кафедры полковник запаса Игорь Тюнин.

За 66 лет существования военной кафедры КарГТУ через неё прошли более 20 тысяч офицеров и сержантов запаса. Многие выпускники несут службу в Вооружённых Силах РК и других силовых ведомствах.



