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    Уникальный танковый тренажёр разработали в Караганде

    25 Января 2020, 17:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде изготовили уникальный тренажёр для подготовки механиков-водителей танка Т-72. Его разработали и воплотили в металле сотрудники военной кафедры Карагандинского государственного технического университета, передает МИА «Казинформ».

    Курсанты смогут отрабатывать навыки эксплуатации боевой машины.

    «Для наглядности место механика-водителя представлено в разрезе. С помощью тренажёра отрабатываются подготовка и запуск двигателя различными способами, элементы вождения, а также преодоление искусственных и естественных препятствий без расхода моторесурсов. Кроме того, тренажёр позволяет курсанту быстро привыкнуть к расположению приборов в настоящем танке», - рассказал заместитель начальника военной кафедры полковник запаса Аскар Сатылханов.

    Т-72 состоит на вооружении казахстанской армии. В тренажёре физические размеры места механика-водителя аналогичны параметрам боевой машины.

    «Нами были разработаны и реализованы схемы размещения органов управления, вспомогательных механизмов, приборов. Дополнительным преимуществом этого тренажёра является его мобильность, то есть его можно перемещать с места на место», - отметил старший инженер военной кафедры полковник запаса Игорь Тюнин.

    За 66 лет существования военной кафедры КарГТУ через неё прошли более 20 тысяч офицеров и сержантов запаса. Многие выпускники несут службу в Вооружённых Силах РК и других силовых ведомствах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука Вузы Армия
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