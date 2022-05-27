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    Уникальный подарок преподнесли музею Абая в Семее

    27 Мая 2022, 21:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Портрет с изображением Абая, выполненный без красок, подарила музею поэта Ассоциация деловых женщин Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В Семей по программе «Деловые связи» прибыла делегация Ассоциации деловых женщин Казахстана, чтобы поздравить жителей с образованием Абайской области и поделиться опытом с местными коллегами. Делегация состоит из членов Ассоциации деловых женщин Акмолинской области и города Нур-Султана, а также представителей Альянса женских сил.

    В Семей делегация приехала не с пустыми руками. Члены ассоциации подарили музею Абая картину с изображением поэта. Особенность картины в том, что выполнена она из гвоздей и нитей. На изготовление ее ушел месяц.

    «Я сама являюсь уроженкой Семея, и очень рада тому, что мне выпала возможность приехать сюда по работе. Для меня это большая радость. Когда мы узнали о том, что Семей станет областным центром, радости не было предела. Это очень значимое событие для каждого из нас. Помнится, в мае 1997 года, когда Семей лишился статуса областного центра, многие люди стали покидать город, поскольку стало очень мало рабочих мест. Мне также пришлось уехать в Алматы. Но, несмотря на это, я, как и другие мои коллеги - уроженцы Семея, никогда не забываем наш родной город и болеем за него всей душой. Сегодня мы приехали сюда, чтобы поздравить семейчан с прекрасным событием – образованием новой Абайской области, центром которой стал Семей. В честь этого события мы хотим подарить музею картину Абая, которая выполнена без красок. Она состоит лишь из гвоздей и нитей. На создание ее потребовался месяц», – сказала председатель Ассоциации деловых женщин Акмолинской области Сайра Матайбаева.

    В составе делегации - 40 женщин. На пресс-конференции представители ассоциации также призвали семейчан принять активное участие в предстоящем референдуме, выразив уверенность в грядущих реформах. В рамках визита они, вместе с коллегами из Семея, также посетят интеллектуально-развлекательное мероприятие проекта «IMOMS Semey» в санатории «Карагайлы» и отправятся на экскурсию в Коныр Аулие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Общество Абай
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