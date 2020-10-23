Уникальный метод операции разработали врачи Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи Туркестанской области разработали новый метод остановки кровотечения у беременных женщин в период родов или после. Уникальный отечественный метод запатентован Национальным институтом интеллектуальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В течение 1,5 лет группа врачей изучала данный вид операции, бригаду возглавил главный врач перинатального центра №3 города Туркестана, онкогинеколог Нуржан Махмудов. По словам его словам, новый способ операции внедряется впервые в мире.

«Отслойка плаценты - частое осложнение среди беременных. Чрезмерная кровопотеря опасна для жизни как матери, так и ребенка. В соответствии с нашим недавно изобретенным методом мы временно останавливаем кровотечение, связывая кровеносные сосуды в матке. Это позволит планировать дальнейшее лечение, не терять кровь, пока в отдаленные районы не приедет скорая помощь или врач-хирург», - отмечает Н. Махмудов, квалифицированный врач, за плечами которого 33 года работы в сфере медицины.

Отметим, врачи Туркестанского областного перинатального центра №3 успешно провели 10 операций, используя данный метод. Его тщательно и всесторонне изучили эксперты, и теперь этот метод намерены внедрить в районных больницах, подробно разъяснив коллегам и организовав специальные семинары, обмен опытом. Также бригада врачей планирует изучить новый метод эндоскопической операции на матке и подать заявку на международный патент.



