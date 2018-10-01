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Уникальный код на жилье просят получить костанайцев
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уникальный код на жилье необходимо получить жителям Костаная для создания «Электронной домовой книги», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел миграционной службы УВД города.
«Информационная система «Адресный регистр» создана с целью формирования единого реестра адресов, объектов недвижимости зарегистрированных на территории Казахстана, с указанием регистрационного кода адреса РКА (уникального кода адреса объекта недвижимости).
Для каждого адреса, введенного в «Адресный регистр», в момент первичного ввода вычисляется регистрационный код, что дает возможность создать «Электронную домовую книгу» которая привязана к РКА», - пояснила старший инспектор отдела миграционной службы УВД Костаная Сандугаш Мнайдарова.
Создание такой электронной домовой книги позволит собственнику жилья иметь доступ к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу и принять меры по снятию их с регистрации.
«Для того, чтобы была возможность получения сведения о количестве зарегистрированных лиц по одному адресу, необходимо обязательное внесение в адресные сведения корректировки адреса, причем как собственникам жилища, так и всем зарегистрированным по адресу лицам.
Система не может работать эффективно, пока сами граждане не подтвердят свои данные. Для корректировки РКА достаточно одного визита собственника жилья и всех зарегистрированных лиц в ЦОН», - заключила старший инспектор службы.
Фото: zhaikpress.kz
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