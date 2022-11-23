Уникальным достижением отметился игрок сборной Хорватии на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич и мадридского «Реала» отметился уникальным достижением в матче чемпионата мира против команды Марокко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы в трёх разных десятилетиях.

Для Модрича этот чемпионат мира стал четвертым в карьере. Впервые Лука вышел в матче чемпионата мира в 2006 году, также он принял участие в мировых первенствах 2014 и 2018 годов, на последнем из которых завоевал серебряную медаль.

Помимо этого, Модрич участвовал в составе сборной Хорватии на чемпионатах Европы в трех десятилетиях – в 2008, 2012, 2016 и на Евро-2020, который из-за пандемии прошел в 2021 году.

Сегодня хорватам не удалось победить, они сыграли вничью против команды Марокко.



