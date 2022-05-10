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    Уникальные военные экспонаты хранятся в центральном государственном музее РК

    10 Мая 2022, 16:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В центральном государственном музее РК хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В разделе зала «Казахстан в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945» два экспозиционных комплекса: «Тыл - фронту» и «Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны».

    «Патриотизм народа в годы войны проявился не только в упорном труде, но и во многих других делах, в их числе - добровольные взносы денежных средств на вооружение, сбор и изготовление теплой одежды и обуви для фронтовиков, забота о раненых, инвалидах и семьях воинов, помощь населению освобожденных от фашистской оккупации районов. Труженики Казахстана отправляли на фронт продовольствие, теплую одежду и деньги», - рассказывает руководитель отдела экскурсионного обслуживания центрального государственного музея РК Бибифатима Бакдаулетова.

    На фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев.

    По словам Бибифатимы Бакдаулетовой, среди экспонатов госмузея - винтовки, автоматы, фотографии, документы, медали, военная форма, а также хозяйственные инструменты.

    «Особо следует отметить вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков соединений и частей Советской Армии, сформированных в Казахстане. Всего в 1941-1942 годы на территории республики было создано 12 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, 4 кавалерийских дивизии и около 50 отдельных полков и батальонов других родов войск»,- отметила сотрудница госмузея РК.

    Экспозиция «Тыл - фронту» посвящена экономике, народному хозяйству, деятельности научных и культурных учреждений, работавших в годы войны на территории Казахстана.

    Кроме того, демонстрируются плакаты, образцы оборудования и продукции, произведенной в годы войны, награды, письма и другие личные вещи тружеников тыла.

    Особое место в экспозиции занимают материалы, касающиеся Парада Победы, и Круг Славы, где золотыми буквами вписаны имена казахстанцев - Героев Советского Союза.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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