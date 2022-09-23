Уникальные находки атырауских археологов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Уникальную по своей историко-культурной значимости находку сделали атырауские археологи. Это городище с караван-сараем внутри. А еще несколько захоронений, исследование которых может принести новые сенсационные открытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Древнее городище было обнаружено случайно. В этом месте на поверхности было много осколков глиняной посуды. Когда начали копать, то поняли: это древнее городище, стоявшее на Великом Шелковом пути, а потом нашли и караван сарай площадью 30 на 40 метров», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» археолог Вячеслав Плахов.

Расположено городище в 25 километрах от знаменитого древнего города Сарайшык, где похоронено семь ханов.

«Можно сказать, что основные раскопки впереди. Но уже обнаружено немало интересных артефактов. Монеты разных периодов, клише для их изготовления, бусы, нефритовые накладки на пояса. А нефрит производился только в Китае. Нашли наконечники для копья, много глиняной и керамической посуды», - говорит Вячеслав Плахов.

Еще одна находка – это древнее захоронение с куполом. Что свидетельствует о том, что здесь был похоронен очень знатный человек. Поэтому исследователей наверняка ждут новые очень интересные открытия.



