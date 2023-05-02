Уникальные кейсы построения бизнеса обсудили в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области прошел Форум Совета деловых женщин региона «BUSINESS LADY AQMOLA», в котором приняли участие свыше 300 успешных бизнес-леди из различных регионов Казахстана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум собрал делегатов со всех районов и трех городов Акмолинской области, а также девяти областей Казахстана. Участниц ждали презентации ведения женского бизнеса, секреты успешных кейсов, мастер-класс и экспресс-консультации от известных коучей.

«С каждым годом улучшаются финансовые меры поддержки женского предпринимательства. Для создания и развития малого и среднего бизнеса женщины-предприниматели активно пользуются данным инструментом через государственные программы. В рамках гопрограммы поддержки и развития бизнеса Дорожной карты бизнеса в Акмолинской области с момента начала ее реализации выделено 272 млрд тенге. За период действия программы около 800 женщин-предпринимателей получили поддержку от государства», - отметил заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев.

Благодаря оказываемой государственной поддержке ежегодно возрастает доля женского предпринимательства, в том числе в сельской местности. В регионе действуют более 56 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, 50% которых возглавляют женщины, причем из более 2 тысяч действующих предприятий-производителей сельскохозяйственной продукции в свыше 300 руководители - представительницы прекрасного пола.

«На сегодня в Казахстане возросло число безработных женщин трудоспособного возраста, в тени находится отдельная категория - женщины деликатного, предпенсионного возраста. Эта категория женщин, к сожалению, выпадает из всех статистических данных. А между тем они готовы приобщиться к полезному, войти в бизнес, четко понимая текущую ситуацию, умеют взять на себя ответственность. К примеру, в Мангистауской области есть пилотный проект, в рамках которого, присоединив программу «Серебряный возраст», государство будет субсидировать до 70% заработной платы, если предприниматели возьмут на работу женщин предпенсионного возраста. На данный момент мы ведем серию переговоров с Минтруда», - отметила председатель Совета деловых женщин при Президиуме НПП РК «Атамекен», заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

«Пять лет назад мы впервые в стране инициировали проведение инновационной бизнес-платформы для женщин. Надеюсь, что отныне эта площадка станет традиционной. Тогда, в 2018 году, мы говорили о планах, а сегодня мы уже рассказываем о конкретных мерах государственной поддержки, одним из инструментов которой стал проект «Мен Кəсіпкермiн». Его базовыми направлениями являются отраслевое обучение «Кəсіпке бағыт», «Центры развития женского предпринимательства». Проект «Одно село – один продукт» - достаточно серьезный. В этом году в 20 селах мы должны его запустить», - добавил заместитель председателя Правления НПП РК «Атамекен» Тимур Нахипбеков.

Подробнее о проекте «Одно село - один продукт» рассказала руководитель Центров развития женского предпринимательства Национальной Палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нургуль Мусабекова.

«Его миссия – развитие сельских общин, повышение качества местной продукции, создание местных брендов. Реализация проекта запланирована до декабря 2025 года, но до конца текущего года перед нами стоит задача отбора 20 товаров из местного сырья по всей территории страны», - поделилась спикер.

По сообщению пресс-службы региональной палаты предпринимателей, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, в 2022 году выданы гранты на реализацию новых бизнес-идей девяти акмолинским женщинам на сумму 40 млн тенге, из них 3 гранта на 12,8 млн тенге получили сельские женщины-предприниматели. В рамках Нацпроекта по развитию АПК на микрокредитование в сельских населенных пунктах и малых городах выделено 2,6 млрд тенге. На сегодня выдано 426 микрокредитов на сумму более 2 млрд тенге, из них 112 займов на сумму свыше 500 млн также получили женщины.



