Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Уникальные двусторонние домбры изготавливает житель ВКО

    30 Января 2021, 13:21

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Уникальные двусторонние домбры делает житель села Шымкора Восточно-Казахстанской области Жанарбек Казезулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Не только в селе, но и в области его называют музыкальных дел мастер. Технологию изготовления национального казахского инструмента народный умелец унаследовал от отца и деда, а теперь передает сыновьям.

    Двусторонние домбры – это редкость, и звучание у них особое. При этом каждая домбра – это произведение искусства. Ведь для каждой с особой тщательностью выбирается материал, как правило, это высушенные и выструганные бруски из березы и клена. Эти породы деревьев дают инструменту особый тембр, говорит музыкальных дел мастер Жанарбек Казезулы.

    – Я стараюсь делать разные домбры, как для профессионалов, так и для детей. Помогаю молодежи приобщаться к высокому искусству. Очень приятно, что мой труд ценят. Часто участвую в выставках, представляю свои творения.

    На изготовление одной домбры уходит неделя, а то и больше. Образцы бывают разные, и порой очень сложные, и в одиночку не сделаешь. Поэтому в напарниках у Жанарбека его сынишка Есиль. Он уже может и корпус домбры выточить и секреты мастерства отца постигает. А чтобы работа спорилась, поет народные песни.

    Кстати, своим друзьям и соседям Жанарбек дарит домбры. Говорит, в каждом доме должна звучать мелодия. Детишки должны смотреть и учиться музыке. И сейчас практически в каждом сельском доме есть домбра музыкального мастера. Наверное, еще и за это село Шымкора местные жители называют мелодичным. Особенно гордится мастер тем, что летом, когда проходят парады оркестров, практически в каждом музыкальном коллективе звучат и солируют его домбры.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Культура Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане