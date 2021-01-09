Уникальные археологические памятники изучают на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области находятся уникальные археологические памятники. О наиболее значимых из них – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Пожалуй, один из самых известных далеко за пределами региона и даже страны археологический памятник - поселение эпохи энеолита (4-3 тыс. до н.э.) Ботай .

Обнаружили поселение в 1980 году, когда вода размыла берег реки Иман-Бурлук и обнажились кости. С этого времени продолжаются исследования уникальной археологической находки. Руководит работой профессор археологии Виктор Зайберт.

Найденные артефакты указали, что именно здесь, на севере Казахстана, произошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э. Это доказали и исследования ученых разных стран.

«В Ботае закладываются все основы степной жизни. Генетические элементы показывают, что R1B – протокипчакская конфедерация - началась в Ботае и продолжается по сей день. Когда сделали геном ботайского человека и мой личный, у нас совпал на 100%», - рассказывал В. Зайберт.

Площадь Ботая – более 20 га. За годы исследований археологи вскрыли более 15 тысяч квадратных метров, изучили свыше 100 жилищ, обнаружили более 200 тысяч артефактов и десятки тысяч костей животных – практически все они принадлежат лошадям.

На Ботае частые гости – ученые из Великобритании, Франции, Германии, Китая, Дании, Литвы, США. У них с казахстанскими учеными есть определенная договоренность и направление деятельности. По словам В. Зайберта, более 30 западных специалистов занимаются ботайской культурой. Казахстанцы работают над историко-культурными проблемами: история народа, этноса, культуры. Иностранцы открывают содержание артефактов.

Раскопки на Ботае еще продолжаются. Вероятно, это не последние удивительные находки и открытия. Археологический памятник внесли в список сакральных мест Казахстана.

Вблизи города Сергеевки района Шал акына находится большой курган Байкара. Раскопки объекта показали, что курган являлся не погребальным, а культовым сооружением скифского времени, своеобразным храмом. Это было сложное архитектурное сооружение, возведенное в V веке до нашей эры из различных материалов: камня, кусков дерна, дерева и глины.

У села Долматово Кызылжарского района находится городище Ак-Ирий периода раннего железного века. Открыли его в 1968 году. Долгие года раскопки здесь не проводили. Начались они только в 2003 году. Городище относится к V веку до нашей эры. Сакская эпоха. Из значительных построек здесь найдены оборонительные рвы, валы другие фортификационные сооружения. Внутри укрепленного города ученые находят жилища, остатки кузнечных мастерских и производств по изготовлению керамики. Исследователи предполагают, что городище было построено для культово-хозяйственных и оборонительных целей.

В 2019 году в Северо-Казахстанской области обнаружили археологические объекты, которые, предположительно, относятся к эпохе Золотой Орды и становления Казахского ханства. Артефакты XIV века нашли на территории Уалихановского района. Памятнику дали название «Кызыл Оба».

Ученый, археолог кандидат исторических наук руководитель учебно-научного центра археологии Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Анатолий Плешаков рассказывал, что это первый подобный памятник, найденный на территории региона. Еще больше он ценен тем, что принадлежит так называемому степному средневековью – периоду, который до сих пор оставался неизученным. Всего ученые обнаружили семь мавзолеев, в каждом из которых несколько погребений.

Раскопки на Кызыл Оба только начались. Планы ученых скорректировала пандемия коронавируса. Работу продолжат в этом году. А. Плешаков уверен, что «это будут грандиозные раскопки. То, что там обнаружили – это только начало». Ученый отметил, что на этой же территории есть курганы раннего железного века, могильник бронзового века. Материала для работы археологам более чем достаточно.



