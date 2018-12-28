Уникальную выставочную зону подарила столичному дворцу школьников нацкомпания «Астана ЭКСПО-2017»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный дворец школьников в свой седьмой день рождения получил в подарок от национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» выставочную зону «Энергия будущего».

Подаренный стенд «Альтернативные технологии» представлен шестью экспонатами. Каждый из них наглядно демонстрирует, как человечество может и должно изменить подход к окружающему миру, обращаться с ним бережно и заботливо.

К примеру, экспонат «Миниатюра солнечного генератора». Это - энергетическая установка для выработки электричества при помощи лишь энергии солнца. Такая технология востребована в удаленных от централизованных энергосетей районов, сельских и горных местностях, богатых солнечным светом.

Другой пример - «солнечная печь» (solar cooker), работающая также на солнечной энергии. На ней можно готовить пищу в солнечную погоду, она не загрязняет окружающую среду, полностью экологична и безвредна.

Есть также экспонат под названием «пико гидрогенератор» (Pico-Hydro). Это автономный гидрогенератор, экологически безвредный и при этом способный обеспечивать выработку энергии, достаточную для освещения помещений или работы радиопередатчика.

Экспонат «Био-систематизатор» представляет оригинальный подход к идее «доходы от отходов». Это устройство превращает отходы жизнедеятельности животных в биогаз, который сжигается и генерирует электричество. Есть еще «кувшин-холодильник» - изобретение, способное охлаждать напитки и другие жидкости без подключения к источникам энергии.

«Литр света» - альтернативная технология ценой всего в $1, которую можно использовать для освещения в течение 5 лет подряд без подзарядки.

Особый интерес школьников вызовут модели беспилотного и водородного автомобилей, сопровождаемые яркими видеопрезентациями о том, как «транспорт будущего» действительно помогает окружающей среде, снижает вредное воздействие на природу и является огромным шагом к экологичному образу жизни.













Фото: informburo.kz